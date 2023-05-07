У крупнейших спутников Урана нашли признаки подледных океанов

Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между ядром и ледяной коркой. Океаны на Ариэле и Умбриэле могут обладать толщиной менее 30, а на Титании и Обероне – менее 50 километров.
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