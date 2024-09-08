Православных петербуржцев пригласили принять участие в крестном ходе по Невскому проспекту

Сбор желающих 12 сентября в 10 часов у Казанского собора В честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, 12 сентября состоится праздничный крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской лавры.