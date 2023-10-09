Адвокат Новиков* пошёл на убийства русских: ФСБ возбудила уголовное дело

Адвокат Илья Новиков* стал фигурантом дела о госизмене. ФСБ возбудила уголовное дело.ФСБ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова* "к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника".
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