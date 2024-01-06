Появились прогнозы на 2024 год

Издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год. По словам руководителя компании по политическим рискам, которые приводит издание - существует вероятность, что выборы президента США не смогут честно и свободно провести, ведь в Соединенных Штатах накаляется предвыборная обстановка из-за интересов главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.