Полиция Сызрани устанавливает личность мужчины, чьи останки нашли у кладбища в селе Переволоки. Погибшему было 50–60 лет, его рост составлял около 180 см, а среди вещей были красный жилет с логотипом сотового оператора и красная майка с цифрой «3».