ВСУ участили применение дронов по населенным пунктам на южнодонецком направлении

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали чаще применять беспилотники для нанесения ударов по населенным пунктам на южнодонецком направлении, их уничтожением занимаются подразделения радиоэлектронной борьбы Восточной группировки ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии