Страна и люди
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Страна и люди

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«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«Вагнер» вернулся и продолжит давить французов «В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском» Михаил Зубов На фотографии, предоставленной французскими военными, показаны российские наемные военнослужащие, садящиеся в вертолет на севере Мали, Африка.

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