Собянин рассказал, какие социальные и промобъекты строят при поддержке города

В Раменках будет возведена больница и два медицинских центра Жителям Москвы в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин сообщил о новых спортивных, медицинских и производственных объектах, открывающихся при поддержке города.
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