Потеряли не только бизнес, но и семью, а их выселение с Бали стало анекдотом: Сбежавшие из РФ столкнулись с проблемами

Avia.pro - СМИ Руслан Белый, Татьяна Лазарева, Илья Прусикин и другие звёзды, покинувшие Россию после 2022 года, столкнулись с суровой реальностью: их русофобские высказывания и статус иноагентов лишили их заработков, контрактов и былой славы.