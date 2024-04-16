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Учёные рассказали о завтраке, способном продлить годы жизни

Учёные рассказали о завтраке, способном продлить годы жизни

Эксперты назвали завтрак, который может укрепить сердце и сосудыЗарубежные исследователи считают, что помидоры благодаря содержащемуся пигменту ликопин могут снижать вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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