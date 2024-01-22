Сергей Мардан: Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу

Николай Вовк

У автора законопроекта нет мозгов. А если это не фейк, а разумная критика. Например, есть ли у нас система ПВО, если просто так утопили два боевых больших корабля? или почему и как до Москвы долетают БПЛА?С одной стороны порочу, а так с конфискацией и ни кому ни чего не докажешь. А вот зайдёшь в "Рублёвку", такое есть в любом городе, и думаешь, ну почему до сих пор не вернули государству наворованное нагло в открытую? И самое главное, что в таких местах живут 100% предатели.