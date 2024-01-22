Нулевая толерантность к паразитам.Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу.
Сергей Мардан: Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
viach
Свобода слова не исключает ответственности за слова!
Ответить
10 час.
Vladimir Soukhatchev
Согласен, такое возможно, но только при "продажности и коррумпированности местных властей", которые ТАКЖЕ Подлежат Тотальной Зачистке!!! Первый кандидат - министр "культуры" РФ Ольга Любимова (со всей своей "командой/шоблой/поддержкой и Папиком)!!!!!
Ответить
5 час.
Николай Вовк
У автора законопроекта нет мозгов. А если это не фейк, а разумная критика. Например, есть ли у нас система ПВО, если просто так утопили два боевых больших корабля? или почему и как до Москвы долетают БПЛА?С одной стороны порочу, а так с конфискацией и ни кому ни чего не докажешь. А вот зайдёшь в "Рублёвку", такое есть в любом городе, и думаешь, ну почему до сих пор не вернули государству наворованное нагло в открытую? И самое главное, что в таких местах живут 100% предатели.
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии