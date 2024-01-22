Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

504 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zainjka minina
    Ну и пусть старается !!!  Ведь его стараниями убитого не воскресишь !!!  Есть убмтый и закон. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКО...Дарья Трепова: Пе...
  • Диана Мальгинова
    www.r-p-w.ru перейди по ссылке и реши для себяНиколай Стариков:...
  • Диана Мальгинова
    www.r-p-w.ru перейди по ссылке и реши для себяНиколай Стариков:...

Сергей Мардан: Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу

Сергей Мардан: Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу

Нулевая толерантность к паразитам.Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России внесён на рассмотрение в Думу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
viach
Свобода слова не исключает ответственности за слова!
Ответить
10 час.
Vladimir Soukhatchev
Согласен, такое возможно, но только при &quot;продажности и коррумпированности местных властей&quot;, которые ТАКЖЕ Подлежат Тотальной Зачистке!!! Первый кандидат - министр &quot;культуры&quot; РФ Ольга Любимова (со всей своей &quot;командой/шоблой/поддержкой и Папиком)!!!!!
Ответить
5 час.
Николай Вовк
У автора законопроекта нет мозгов. А если это не фейк, а разумная критика. Например, есть ли у нас система ПВО, если просто так утопили два боевых больших корабля? или почему и как до Москвы долетают БПЛА?С одной стороны порочу, а так с конфискацией и ни кому ни чего не докажешь. А вот зайдёшь в &quot;Рублёвку&quot;, такое есть в любом городе, и думаешь, ну почему до сих пор не вернули государству наворованное нагло в открытую? И самое главное, что в таких местах живут 100% предатели.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх