Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) “Зеленскому и Украине хотелось бы договориться и прекратить это безумие“, — Трамп Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) “Зеленскому и Украине хотелось бы договориться и прекратить это безумие“, — Трамп Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей.
Свежие комментарии