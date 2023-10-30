Обнаружены новые молекулярные причины астмы

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили новые молекулярные причины астмы. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Cell and Development Biology, продемонстрировало роль белков, регулирующих мРНК, при этом заболевании.
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