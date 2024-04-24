Бакинский режим устроил в Москве провокацию против военного аналитика Михаила Александрова

МОСКВА (ИА Реалист). 24 апреля в День памяти жертв Геноцида армян по требованию бакинского фашистского режима полиция Москвы осуществила задержание военного аналитика, патриота России Михаила Александрова по ложному обвинению в терроризме.
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