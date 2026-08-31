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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Мурата Гассиева: «Речи про объединительный бой с Хрговичем нет, ведем переговоры о поединке с Миллером»

Антон Кадушин, тренер чемпиона WBA Мурата Гассиева , сказал, что в ближайшее время они не планируют драться с чемпионом IBF Филипом Хрговичем , который ранее победил Мозеса Итауму .

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