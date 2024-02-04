Политолог Сатановский: "Заявление помощника президента США неприемлемо - Россия не колония США"

Аудрюс

А все потому что Израиль сам отказался от добрых отношений с Россией и перешел в стан ярых врагов России! Если разобраться, то какова цель ХАМАС и других палестинских террорестических организаций? Так они этого и не скрывают! Это уничтожение израильского государства! Лично я, после того как Израиль начал операции против России, тоже негативно стал относится к израильскому государству, но и мое отношение к ХАМАС ни чуть не лучше...