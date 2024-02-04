Politiki.net Я перестал упоминать политолога Евгения Сатановского - ровно в тот момент, когда он уверовал в то, что Свобода слова - это когда ты говоришь, что в голову придет, а тебе за это ничего не будет.
Политолог Сатановский: "Заявление помощника президента США неприемлемо - Россия не колония США"
Комментарии
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Аудрюс
А все потому что Израиль сам отказался от добрых отношений с Россией и перешел в стан ярых врагов России! Если разобраться, то какова цель ХАМАС и других палестинских террорестических организаций? Так они этого и не скрывают! Это уничтожение израильского государства! Лично я, после того как Израиль начал операции против России, тоже негативно стал относится к израильскому государству, но и мое отношение к ХАМАС ни чуть не лучше...
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2 час.
Betahon
Елизавета не единственная, которая придерживается такого мнения...
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1 час.
МА
Мишка Анисимов
Автор, а что это Вы к народу обращаетесь с вопросом о прощении этого персонажа ? Или это не вопрос ? Или сами пытаетесь вернуть Сатановского в эфир и на ТV ? Уверен, что второе.
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1 час.
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