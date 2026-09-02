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Спички - не игрушка

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"Рассвет" разгонит военную машину России до невиданной скорости"

"Рассвет" разгонит военную машину России до невиданной скорости"

  Стратегическая разведка и экспертная среда Соединенных Штатов предупреждают о серьёзном росте боеготовности после внедрения российской группировки, разработанной "Бюро 1440".

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Анатолий Сазонов

Лично меня настораживает и возмущает тот факт,что мы постоянно только ОТВЕЧАЕМ.К примеру только на пятый год войны мы наконец-то заблокировали порт Одессы и то это в какой-то мере связанно со всеми террористическими актами киевской верхушки.А до этого мы терпели и надеялись чёрт знает на что и наше морское командование не пошло на то ,что хотя бы просто заминировать все проходы до украинских портов.Сейчас выясняется  то,что из Европы у бандеровцев есть ещё пять проходов для того,чтобы снабжать ВСУ.Но идёт пятый год войны и то,что мы должны были сделать вчера и позавчера,то сегодня наши СМИ вещают это как "великую победу". Это же касается и группировки "Рассвет".Неужели полёты на МКС более важны,нежели чем развёртывание и применение "Рассвета",а покупка зарубежных "звёзд" от спорта может как-то сохранить жизнь наших солдат?!