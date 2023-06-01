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В NetEase объяснили, как новый указ Путина позволит России наказать Запад на $500 млрд

В NetEase объяснили, как новый указ Путина позволит России наказать Запад на $500 млрд

Авторы китайского издания «NetEase» объяснили, как новый указ президента России Владимира Путина позволит России наказать Запад на 500 миллиардов долларов.

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