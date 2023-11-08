Фракция «Единая Россия» подготовила поправки в проект федерального бюджета в объеме 138 миллиардов 600 миллионов рублей, сообщил руководитель фракции Владимир Васильев на подходе перед пленарным заседанием Госдумы 8 ноября.
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