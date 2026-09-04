Сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада провела акцию «Ладошка безопасности» в Смоленской области

В рамках Недели детской безопасности «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» совместно с воспитанниками МБОУ детский сад «Мишутка» провели на дорогах города Рославля профилактическую акцию под названием «Ладошка безопасности».
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