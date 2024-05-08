Россия перехватила гиперзвуковую ракету, запущенную с атомной подводной лодки

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Мне тут один бывший друг из пиндосии , давно сваливший туда, написал, что мы разваливаемся, что скоро от нас ничего не останется, что мы живем в 90-х и прочая и прочая...чушь. Причем все это вывалил в радостном тоне. Ну я ему очень жестко ответила. Нужно будет постать ему ссылку на эту статью, а то они там совсем стали тупыми, а ведь человек с высшим и неплохим образование. Ну а наши конструкторы и не только - МОЛОДЦЫ ! ТАК ДЕРЖАТЬ И ИДТИ ВПЕРЕД !
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Ишь, друзей поразводила! Даж в пиндостании имеет! Ну, Вы и выдаете, девушка!!!
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