Агрохолдинг и "Чегем агро" открыли агрокласс в КБР

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылся агротехнологический класс. Ученики получат углубленные знания для работы в АПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал Гурулёв с...
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым