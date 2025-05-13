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Глава Севастополя лично отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей русофоба

Глава Севастополя лично отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей русофоба

12 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев (член президиума Государственного Совета Российской Федерации.

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Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Я всю жизнь проработала в культуре, но, видя, что сегодня творится в этой, очень важной в жизни нашего общества, сфере развития, других слов, кроме матерных, уже не находится. Про министерство культуры уже даже не говорю: министры меняются, как перчатки, и каждый вносит свою лепту в развал этой, так называемой, &quot;культурки&quot;. А что удивляться, если президент и правительство это поддерживают, финансируют. Боже мой, какой развал в стране, а мы только слышим: &quot; Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо... &quot; Да, у них действительно всё хорошо, а вот простым людям...
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