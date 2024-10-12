Украина уже проиграла России в текущем конфликте, однако мировые СМИ будут замалчивать этот факт. Таким мнением поделился немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в соцсети X.
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