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Политика как она есть

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Бизнесмен Дотком: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

Бизнесмен Дотком: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

Украина уже проиграла России в текущем конфликте, однако мировые СМИ будут замалчивать этот факт. Таким мнением поделился немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в соцсети X.

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