Политика как она есть

Украина уже проиграла России в текущем конфликте, однако мировые СМИ будут замалчивать этот факт. Таким мнением поделился немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в соцсети X.