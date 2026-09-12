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Царьград

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Леди Гага с 2020 года встречается с предпринимателем Полански

Леди Гага с 2020 года встречается с предпринимателем Полански

Леди Гага не замужем и детей не имеет. Встречалась с Тейлором Кинни в 2011–2016 годах и Кристианом Карино в 2017–2019.

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