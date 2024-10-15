У россиян могут отобрать около тысячи машин, купленных в Казахстане

Ранее Business FM рассказывала о схеме, по которой работали мошенники: они оформляли кредиты на машины в Казахстане и продавали их в России гражданам, которые не подозревали, что автомобиль находится в залоге у банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии