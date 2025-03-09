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Ивановские новости

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В Ивановской области дело в отношении МУП «Комсервис» могут закрыть

В Ивановской области дело в отношении МУП «Комсервис» могут закрыть

В Ивановской области уголовное дело в отношении МУП “Комсервис”, через который текстильная фабрика в посёлке Старая Вичуга в течение восьми лет сливает отходы красильного производства в реку Вичужанка, оказалось под угрозой закрытия.

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