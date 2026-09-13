Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД, есть пострадавшие

На внешней стороне 33-го км МКАД в районе Варшавского шоссе 13 сентября произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.
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