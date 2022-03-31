Театр абсурда

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Произойдет ли реальный переход к оплате российского газа за рубли

Произойдет ли реальный переход к оплате российского газа за рубли

Срок, данный президентом Владимиром Путиным «недружественным странам» для раздумий, истекает. До 1 апреля 2022 года им предстоит окончательно определиться, нужен им российский газ, который Москва теперь готова продавать только за рубли, или нет.

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