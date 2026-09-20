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Царьград

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"Война не закончится одной подписью": Координатор николаевского подполья Лебедев об ударе по Москве и реальных целях атаки

"Война не закончится одной подписью": Координатор николаевского подполья Лебедев об ударе по Москве и реальных целях атаки

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, почему нынешняя украинская власть не пойдёт на капитуляцию, а война не закончится одной подписью.

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