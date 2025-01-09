Машина не завелась в мороз? Вот что надо проверить в первую очередь

Российских морозов боятся даже стандарты. Так, согласно ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор в базовом оснащении обязан пускаться лишь до 20 градусов мороза, а дизельный – всего до минус 10 градусов.