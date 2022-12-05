Москвичам рассказали о работе трамваев №14 и 26 в период с 3 по 7 декабря

Бесплатные трамваи № 14 и 26 помогут москвичам передвигаться по городу быстро и комфортно в период, пока из-за строительства новой Троицкой линии метрополитена нет движения поездов на участке Калужско-Рижской линии в период с 3 по 7 декабря.