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Москвичам рассказали о работе трамваев №14 и 26 в период с 3 по 7 декабря

Москвичам рассказали о работе трамваев №14 и 26 в период с 3 по 7 декабря

Бесплатные трамваи № 14 и 26 помогут москвичам передвигаться по городу быстро и комфортно в период, пока из-за строительства новой Троицкой линии метрополитена нет движения поездов на участке Калужско-Рижской линии в период с 3 по 7 декабря.

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