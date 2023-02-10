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«Реалу» интересен Коман, но «Бавария» хочет его сохранить. Нужно огромное предложение, чтобы о продаже задумались

«Реалу» интересен Коман, но «Бавария» хочет его сохранить. Нужно огромное предложение, чтобы о продаже задумались

«Реалу» интересен правый вингер «Баварии» Кингсли Коман. Мадридскому клубу нравится 26-летний футболист, за ним внимательно следят, но «Бавария» намерена сохранить француза.

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