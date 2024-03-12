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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Arika и SNK объединят усилия для обновления и возрождения старых франшиз SNK Arika с...

Arika и SNK объединят усилия для обновления и возрождения старых франшиз SNK Arika с...

Arika и SNK объединят усилия для обновления и возрождения старых франшиз SNKArika согласилась сотрудничать с SNK, чтобы переделать (вернуть и возродить, согласно объявлению) IP SNK, как следует из сообщения на сайте X (бывший Twitter).

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