Arika и SNK объединят усилия для обновления и возрождения старых франшиз SNK Arika с...

Arika и SNK объединят усилия для обновления и возрождения старых франшиз SNKArika согласилась сотрудничать с SNK, чтобы переделать (вернуть и возродить, согласно объявлению) IP SNK, как следует из сообщения на сайте X (бывший Twitter).
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