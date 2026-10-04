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Экс-тренер «Родины» Диас возглавил «МЛ Витебск» из Беларуси. Это 4-й тренер клуба в сезоне

« МЛ Витебск » объявил о назначении Хуана Диаса на пост главного тренера.  Белорусский клуб идет на втором месте в чемпионате, отставая на одно очко при игре в запасе.

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