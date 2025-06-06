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Мигранты тайно строят свою "республику" внутри России: Проект, который может выстрелить через десятилетия

Мигранты тайно строят свою "республику" внутри России: Проект, который может выстрелить через десятилетия

Царьград Фото: коллаж Царьграда Мигранты тайно строят свою "республику" внутри России. Такой задел на будущее просматривается, но это происходит очень постепенно.

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Комментарии
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Алексей Тан
Мигранты тайно строят свою &quot;республику&quot; внутри России: Проект, который может выстрелить через десятилетия. ====== Ну-у-у-у, ОНИ ещё во времена Брежнева, (узбеки) просили, части земель в Сибири.... для их автономии. (для переселения).
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3 час.
Ирина Лодяновa
Если не дадим отпор,не обьединимся,то все может быть...перестанем быть хозяевами у себя дома! Наши власти и олигархи этому поспособствуют!
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1 час.
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