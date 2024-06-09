Как полюбить искусственный интеллект

От ненависти до дружбы и любви: как в мировом кинематографе менялись отношения людей и их разумных созданий — и насколько точно эти фантазии описывают реальное будущее?На съемках фильма «Метрополис», 1927 годМожет показаться, будто искусственный интеллект — проблема исключительно современная, и ей от силы лет сто.