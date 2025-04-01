Пожарные предотвратили взрыв в доме в Карелии

Огонь уничтожил жилой дом в карельском поселке, с возгоранием боролись два часафото «ОПС по Пряжинскому району»/ Госкомитет Карелии по безопасности Мощный пожар охватил трехквартирный дом на Гористой улице в Сяпсе вечером 1 апреля.
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