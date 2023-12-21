Стали известны подробности смертельного пожара в Вырице

Останки мужчины направлены в морг для установления причины смерти. В среду рано утром в дежурную часть в Гатчинском районе Ленинградской области поступило сообщение о том, что в посёлке Вырица произошло возгорание дома, есть пострадавшие.
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