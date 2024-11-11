Собянин рассказал о разработке медицинских фантомов учеными Москвы

Московские ученые разработали десять уникальных медицинских фантомов, имитирующих органы и ткани человека, которые используются для обучения медиков практическим навыкам и настройки медицинского оборудования.
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