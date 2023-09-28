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Сыгран шестой тур международного шахматного турнира в Венгрии

Сыгран шестой тур международного шахматного турнира в Венгрии

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Будапеште (Венгрия) остается Джагадиш Сиддхарт после шестого тура 27 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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