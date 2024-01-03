В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

В марте состоятся выборы президента РФ Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков сообщил журналистам АГН «Москва», что поддерживает решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.