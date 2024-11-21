В России стартует марафон для желающих бросить курить

А

Александр24

Какие-то марафоны. Лишь бы деньги освоить. Хочешь бросить курить - бросай! 38 лет назад наметил себе дату 10.05.86 г. и в этот день бросил. (Перед этим курил 22 года по пачке в день). Правда, есть существенный момент - желательно одновременно, хотя бы на год, бросить пить. Я для закрепления эффекта не пил шесть лет. А вы говорите марафоны...