Сунак привез в Киев обещание столетней войны

Судя по итогам необьявленного визита Риши Сунака в Киев, британский премьер таки внял настойчивым советам четверки отставных министров обороны Его Величества – прекратить «унывать» по поводу Украины и срочно объявить, какой объем военной помощи Остров предоставит Киеву в следующем году.