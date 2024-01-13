Сунак привез в Киев обещание столетней войны

Судя по итогам необьявленного визита Риши Сунака в Киев, британский премьер таки внял настойчивым советам четверки отставных министров обороны Его Величества – прекратить «унывать» по поводу Украины и срочно объявить, какой объем военной помощи Остров предоставит Киеву в следующем году.
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