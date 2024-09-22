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Царьград

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Летевшие рейсом S7 конкурсанты "Учителя России" остались без багажа в Саратове

Летевшие рейсом S7 конкурсанты "Учителя России" остались без багажа в Саратове

Из-за объёмных сумок хоккейной команды, летевшей тем же лайнером, на борту случился перевес, о котором пассажиров не стали предупреждать.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Учитесь летать без багажа!
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14 час.

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