Реорганизованная схема движения транспорта у «Чернышевской» действует до 17 июля

Автобусы трех маршрутов по-прежнему ходят по продленным трассам. Петербуржцев предупредили, что схема работы наземного транспорта в районе открытой недавно станции метро «Чернышевская» будет изменена с 18 июля.
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