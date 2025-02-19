Объявлена дата проведения IV Национальной премии ИРИ

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. 5 июня в киноконцертном комплексе «Мосфильм» наградят победителей Национальной премии для создателей социально значимого интернет-контента, учрежденной Институтом развития Интернета (ИРИ).
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