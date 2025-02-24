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Царьград

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Армия России ударила по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ

Армия России ударила по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ

Русские Военно-космические силы нанесли массированный удар по позициям украинских сил в селе Комар, используя высокоточное оружие.

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Комментарии
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Амара Карпова
КРАСАВЦЫ НАШИ👍😎❤️🙏
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23 час.
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