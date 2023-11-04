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День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства.  Праздник был учрежден в 2005 году и приурочен к дате, когда в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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