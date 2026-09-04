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Советник гендиректора «Фонбет» о самозапрете на ставки: «Бизнесу будет нанесен значительный ущерб. Упадут доходы, налоговые и целевые отчисления»

Советник гендиректора « Фонбет » Николай Оганезов считает, что введение самозапрета на азартные игры ударит по легальным букмекерам.

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